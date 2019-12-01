Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу в отношении Бусылко оставить без удовлетворения. Ходатайство обвинения и защиты удовлетворить. Избрать Бусылко меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев, <...> по 28 января 2020 года", — огласила решение судья.

О задержании Бусылко стало известно накануне. Его подозревают в получении взятки в 18 миллионов рублей. Как уточнили в Следственном комитете, его задержали вместе с адвокатом из Владимирской области. Деньги предназначались "на решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела".