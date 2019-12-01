Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого замглавы свердловского управления СК Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание проходило в закрытом режиме.
"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу в отношении Бусылко оставить без удовлетворения. Ходатайство обвинения и защиты удовлетворить. Избрать Бусылко меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев, <...> по 28 января 2020 года", — огласила решение судья.
О задержании Бусылко стало известно накануне. Его подозревают в получении взятки в 18 миллионов рублей. Как уточнили в Следственном комитете, его задержали вместе с адвокатом из Владимирской области. Деньги предназначались "на решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела".
Михаилу Бусылко 43 года, он полковник юстиции. Был следователем прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшим следователем прокуратуры Свердловской области и следователем по особо важным делам управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. В СК работает с 2007-го.