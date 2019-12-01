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РИА Новости

Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

13:50 01.12.2019 (обновлено: 14:32 01.12.2019)
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© Фото : СУСК РФ по Свердловской областиПервый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области, полковник юстиции Бусылко Михаил Вячеславович
Первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области, полковник юстиции Бусылко Михаил Вячеславович
© Фото : СУСК РФ по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого замглавы свердловского управления СК Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание проходило в закрытом режиме.

"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу в отношении Бусылко оставить без удовлетворения. Ходатайство обвинения и защиты удовлетворить. Избрать Бусылко меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев, <...> по 28 января 2020 года", — огласила решение судья.

О задержании Бусылко стало известно накануне. Его подозревают в получении взятки в 18 миллионов рублей. Как уточнили в Следственном комитете, его задержали вместе с адвокатом из Владимирской области. Деньги предназначались "на решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела".
Михаилу Бусылко 43 года, он полковник юстиции. Был следователем прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшим следователем прокуратуры Свердловской области и следователем по особо важным делам управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. В СК работает с 2007-го.
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Свердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А охранника из Благовещенска сразу в СИЗО определили, дабы не сбежал, хотя там дело о простой халатности. А тут домашний арест, не смотря на поимку с поличным, и никто не волнуется, что он может сбежать? Закон как был дышлом в России, так и остался. Тьфу.
1 декабря, 14:42
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Слов нет А если напишу что думаю Заблокируют
1 декабря, 14:00
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