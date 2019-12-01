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РИА Новости

"Адмирал Касатонов" на испытаниях поразил "Калибром" наземную цель

13:46 01.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Касатонов"
Фрегат Адмирал Касатонов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Фрегат "Адмирал Касатонов". Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Фрегат "Адмирал флота Касатонов" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из акватории Белого моря по наземной цели на полигоне "Чижа" в Архангельской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.
"Стрельба была выполнена в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний. Экипаж фрегата поразил крылатой ракетой "Калибр" мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области", - сказал он.
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Серга напомнил, что несколько дней назад экипаж фрегата выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям.
Ранее сообщалось, что "Адмирал флота Касатонов" будет передан ВМФ до конца 2019 года.
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КалибрБелое мореАдмирал флота Касатонов (фрегат)Безопасность
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