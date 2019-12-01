Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство

ГОРОД КОВЫЛКИНО (Мордовия), 1 дек — РИА Новости. В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция "Контейнер".

Как рассказал командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин, теперь военные могут наблюдать возможные удары противника от нескольких сотен до двух тысяч километров до госграницы в режиме реального времени.

"Она (станция, - Прим. ред.) способна наблюдать обстановку на западном и южном воздушно-космических направлениях", — сказал он.

Радиолокационная станция также будет отслеживать взлеты палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей. Кроме того, "Контейнер" способен засечь взлет тактической авиации, а также массовый пуск крылатых ракет или даже единичные запуски гиперзвуковых ракет.

Главный конструктор станции Михаил Петров отметил, что новая РЛС способна обнаружить стелс-самолеты на расстоянии в три тысячи километров.

"Такие средства развивает США, Великобритания, Франция и активно работает Китай, действующие образцы есть в Австралии. Но в таком составе, с таким мощным программно-алгоритмическим комплексом, подобных средств в мире нет", - заявил Петров.