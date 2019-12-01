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РИА Новости

Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство

13:27 01.12.2019 (обновлено: 17:08 01.12.2019)
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© Фото : Минобороны РоссииПриемная часть радиолокационной станции "Контейнер"
Приемная часть радиолокационной станции Контейнер
© Фото : Минобороны России
Приемная часть радиолокационной станции "Контейнер"
ГОРОД КОВЫЛКИНО (Мордовия), 1 дек — РИА Новости. В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция "Контейнер".
Как рассказал командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин, теперь военные могут наблюдать возможные удары противника от нескольких сотен до двух тысяч километров до госграницы в режиме реального времени.

"Она (станция, - Прим. ред.) способна наблюдать обстановку на западном и южном воздушно-космических направлениях", — сказал он.

Радиолокационная станция также будет отслеживать взлеты палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей. Кроме того, "Контейнер" способен засечь взлет тактической авиации, а также массовый пуск крылатых ракет или даже единичные запуски гиперзвуковых ракет.
Главный конструктор станции Михаил Петров отметил, что новая РЛС способна обнаружить стелс-самолеты на расстоянии в три тысячи километров.
"Такие средства развивает США, Великобритания, Франция и активно работает Китай, действующие образцы есть в Австралии. Но в таком составе, с таким мощным программно-алгоритмическим комплексом, подобных средств в мире нет", - заявил Петров.
Новейшая станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года. Дальность обнаружения РЛС достигается за счет того, что она ловит отраженный от ионосферы радиосигнал.
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РЛС "Подсолнух" развернули на Дальнем Востоке и Балтике
582952010
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Спортсмены и команды
Мордовия
Андрей ДеминВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
Популярные комментарии
ну что же, прекрасно. Доверять западу бессмысленно. А вот контролировать его действия очень важно. Запад без провокаций, ну ни куда...
1 декабря, 14:41
Rog Guka
6040003
Оборона страны, дело хорошее.
1 декабря, 15:57
БНБрутал Натурал
3120001
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