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РИА Новости

Водитель упавшего с моста автобуса в Забайкалье погиб на месте ДТП

13:24 01.12.2019 (обновлено: 14:10 01.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюДТП в Забайкальском крае
ДТП в Забайкальском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
ЧИТА, 1 дек - РИА Новости. Водитель автобуса, упавшего с моста через реку Куэнгу в Забайкалье, погиб на месте ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла днем в воскресенье. По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли 19 человек, травмы получили 21 человек. Возбуждено уголовное дело.
"Водитель 1976 года рождения, житель Читинского района, скончался от полученных травм на месте аварии", - сказали в пресс-службе.
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