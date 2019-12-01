Водитель упавшего с моста автобуса в Забайкалье погиб на месте ДТП

Авария произошла днем в воскресенье. По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли 19 человек, травмы получили 21 человек. Возбуждено уголовное дело.