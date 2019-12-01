Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T13:19+0300
https://ria.ru/20191201/1561805663.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156140/86/1561408656_0:0:3114:1752_1036x0_80_0_0_5fd6a9724de6d287339a0d350f123217.jpg
РИА Новости

На МЦД досрочно запустят 11-вагонные поезда

13:19 01.12.2019
1398
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более миллиона пассажиров в сутки смогут воспользоваться МЦД после досрочного перехода на 11-вагонные поезда, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"Уже с понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" станет больше мест для пассажиров. По диаметру поедут 11-вагонные поезда "Иволга 2.0" вместо 7-вагонных. Благодаря этому решению появится 357 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. Общее количество новых мест, созданных для пассажиров на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах, составит более одного миллиона в сутки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что раньше АО "Центральная ППК" совместно с ОАО "РЖД" уже увеличила количество вагонов в поездах на МЦД-2. Так, с 25 ноября на втором диаметре количество мест для пассажиров в сутки выросло на 670 тысяч. В поездах "Иволга" число вагонов увеличилось до 11, также на маршруте стали ходить 10-вагонные "Ласточки".
Согласно опросам, которые ежедневно проводятся на станциях МЦД, пересадочных станциях метро, по телефону и с помощью SMS, удовлетворенность пассажиров поездками по МЦД растет. Около 70% опрошенных довольны поездками, 80% опрошенных отметили, что однозначно будут продолжать пользоваться диаметрами.
Запуск первого Московского центрального диаметра
24 ноября, 10:19
Собянин заявил, что нужно работать над "огрешностями" в работе МЦД
1500010
Обсудить 0
Московские центральные диаметры (МЦД)Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры МосквыМоскваОбщество
Рекомендуем
Шахтеры после смены выходят из забоя шахты
После ЧП на золотом руднике в Киргизии пропали два человека
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" перестанет присылать пассажирам СМС о начале посадки
Строительство газопровода Северный поток-2
Главы "Газпрома" и Wintershall Dea обсудили "Северный поток — 2"
Памятные монеты в честь 75-летия Победы
Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы
Дед Мороз из Якутии
Дед Мороз и якутский Чысхаан зажгли первую в стране новогоднюю елку
Электропоезд Ласточка на участке Московского центрального кольца
МЦК установило рекорд по перевозке пассажиров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). 30 ноября 2019
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной
Москва примет международный форум Электрические сети-2019
Москва примет международный форум "Электрические сети-2019"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Вид на Дамаск с горы Касьюн
США вмешиваются в работу конституционного комитета, заявил МИД Сирии
Приемная часть радиолокационной станции Контейнер
Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство
Автомат ТКБ-011
National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
ДТП в Забайкальском крае
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Патрушев заявил о важности диалога с КНР по безопасности
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
Лента новостейМолния