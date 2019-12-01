На МЦД досрочно запустят 11-вагонные поезда

"Уже с понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" станет больше мест для пассажиров. По диаметру поедут 11-вагонные поезда "Иволга 2.0" вместо 7-вагонных. Благодаря этому решению появится 357 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. Общее количество новых мест, созданных для пассажиров на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах, составит более одного миллиона в сутки", - говорится в сообщении.