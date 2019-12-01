В Турине из-за бомбы времен войны эвакуировали десять тысяч человек

Как сообщает мэрия города, вокруг места обнаружения снаряда очерчены две зоны безопасности: красная в радиусе 300 метров, жители которой были временно эвакуированы до 9 часов местного времени, и желтая, в пределах которой горожанам нельзя выходить из дома и рекомендовано не находиться вблизи окон. Всего неудобства, связанные с работой военных саперов, испытают 50 тысяч туринцев.