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РИА Новости

В Турине из-за бомбы времен войны эвакуировали десять тысяч человек

13:15 01.12.2019
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© Fotolia / Michele GualanoПолиция
Полиция
© Fotolia / Michele Gualano
Полиция. Архивное фото
РИМ, 1 дек - РИА Новости, Александр Логунов. Почти 10 тысяч человек в воскресенье утром покинули свои дома в одном из районов итальянского Турина из-за начавшейся операции по обезвреживанию английской авиабомбы времен Второй мировой войны.
Как сообщает мэрия города, вокруг места обнаружения снаряда очерчены две зоны безопасности: красная в радиусе 300 метров, жители которой были временно эвакуированы до 9 часов местного времени, и желтая, в пределах которой горожанам нельзя выходить из дома и рекомендовано не находиться вблизи окон. Всего неудобства, связанные с работой военных саперов, испытают 50 тысяч туринцев.
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Сама операция началась в 9 утра местного времени (11.00 мск) и продлится до 5-7 часов. Она осложняется тем, что один из взрывателей бомбы поврежден. Передний взрыватель будет заморожен, задний срежут потоком песка и воды.
Помимо эвакуации горожан, власти Турина закрыли воздушное пространство над городом и ограничили движение общественного транспорта и поездов. Расположенный неподалеку центральный вокзал города откроется только в 16.30.
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11 ноября, 17:44
В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
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