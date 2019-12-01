Эксперт прокомментировал расширение списка сильнодействующих веществ

МОСКВА,1 дек — РИА Новости. Доктор медицинских наук, бывший руководитель антидопинговой службы Олимпийского комитета России Доктор медицинских наук, бывший руководитель антидопинговой службы Олимпийского комитета России Николай Дурманов прокомментировал расширение списка запрещенных сильнодействующих препаратов.

С 1 декабря список пополнился тремя сильнодействующими препаратами — это прегабалин, тапентадол и тропикамид. Все они входят в перечень ​жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики.

По словам Дурманова, нуждающимся в данных препаратах людям не стоит беспокоиться, поскольку внесение в перечень не означает полное прекращение продаж.

"Он (препарат. — Прим. ред.) просто по-особенному хранится, по-особенному выписывается, особенные рецепты", — пояснил медик в комментарии телеканалу "360".