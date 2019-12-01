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РИА Новости

Эксперт прокомментировал расширение списка сильнодействующих веществ

13:12 01.12.2019 (обновлено: 15:12 01.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА,1 дек — РИА Новости. Доктор медицинских наук, бывший руководитель антидопинговой службы Олимпийского комитета России Николай Дурманов прокомментировал расширение списка запрещенных сильнодействующих препаратов.
С 1 декабря список пополнился тремя сильнодействующими препаратами — это прегабалин, тапентадол и тропикамид. Все они входят в перечень ​жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики.
По словам Дурманова, нуждающимся в данных препаратах людям не стоит беспокоиться, поскольку внесение в перечень не означает полное прекращение продаж.
"Он (препарат. — Прим. ред.) просто по-особенному хранится, по-особенному выписывается, особенные рецепты", — пояснил медик в комментарии телеканалу "360".
Также он отметил, что в случае изъятия лекарства из продажи есть возможность приобрести его аналоги со схожим действием.
Выбор таблетки
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