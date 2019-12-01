Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19

. Жертвами ДТП с автобусом под Сретенском стали 19 человек, сообщили в пресс-службе губернатора

Число пострадавших достигло 21 человека: 14 из них госпитализированы в районные больницы, состояние четырех пассажиров оценивается как тяжелое.

"Эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения не требуется. Ведущие специалисты федеральных медучреждений готовы к проведению телемедицинских консультаций", — заявили в пресс-службе Минздрава.

ДТП произошло на 60-м километре автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи, в салоне находились 43 пассажира. По информации ГИБДД, у автобуса Kia Grandbird разорвало переднее колесо, после чего он съехал с проезжей части и упал в реку Куенгу.