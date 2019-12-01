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РИА Новости

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19

12:54 01.12.2019 (обновлено: 14:55 01.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюДТП в Забайкальском крае
ДТП в Забайкальском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
ЧИТА, 1 дек — РИА Новости. Жертвами ДТП с автобусом под Сретенском стали 19 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края.
Число пострадавших достигло 21 человека: 14 из них госпитализированы в районные больницы, состояние четырех пассажиров оценивается как тяжелое.

"Эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения не требуется. Ведущие специалисты федеральных медучреждений готовы к проведению телемедицинских консультаций", — заявили в пресс-службе Минздрава.

ДТП произошло на 60-м километре автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи, в салоне находились 43 пассажира. По информации ГИБДД, у автобуса Kia Grandbird разорвало переднее колесо, после чего он съехал с проезжей части и упал в реку Куенгу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В район ДТП выехал губернатор края Александр Осипов.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
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