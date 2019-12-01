Во Франции объявили красный уровень погодной опасности из-за ливней

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и паводков объявлен в департаментах Вар и Приморские Альпы на юго-востоке Франции, сообщает метеослужба страны.
Еще в трех департаментах - Альпы Верхнего Прованса, Воклюз и Дром - объявлен оранжевый уровень опасности.
Министерство внутренних дел отмечает, что паводки ожидаются в воскресенье с 15.00 (17.00 мск), и призывает жителей следовать инструкциям безопасности, в частности оставаться дома, не пользоваться автомобилями и запастись питьевой водой.
Ранее красный уровень погодной опасности объявлялся на юго-востоке Франции на прошлой неделе. Тогда в результате паводков погибли четыре человека. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды