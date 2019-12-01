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РИА Новости

Во Франции объявили красный уровень погодной опасности из-за ливней

12:44 01.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка с зонтом
Девушка с зонтом
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушка с зонтом. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и паводков объявлен в департаментах Вар и Приморские Альпы на юго-востоке Франции, сообщает метеослужба страны.
Еще в трех департаментах - Альпы Верхнего Прованса, Воклюз и Дром - объявлен оранжевый уровень опасности.
Министерство внутренних дел отмечает, что паводки ожидаются в воскресенье с 15.00 (17.00 мск), и призывает жителей следовать инструкциям безопасности, в частности оставаться дома, не пользоваться автомобилями и запастись питьевой водой.
Ранее красный уровень погодной опасности объявлялся на юго-востоке Франции на прошлой неделе. Тогда в результате паводков погибли четыре человека. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
202003
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ФранцияВ мире
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