Во Франции объявили красный уровень погодной опасности из-за ливней

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и паводков объявлен в департаментах Вар и Приморские Альпы на юго-востоке Красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и паводков объявлен в департаментах Вар и Приморские Альпы на юго-востоке Франции , сообщает метеослужба страны.

Еще в трех департаментах - Альпы Верхнего Прованса, Воклюз и Дром - объявлен оранжевый уровень опасности.

Министерство внутренних дел отмечает, что паводки ожидаются в воскресенье с 15.00 (17.00 мск), и призывает жителей следовать инструкциям безопасности, в частности оставаться дома, не пользоваться автомобилями и запастись питьевой водой.