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РИА Новости

Ространснадзор проверит компанию, чей автобус попал в ДТП в Забайкалье

12:40 01.12.2019 (обновлено: 14:10 01.12.2019)
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© Фото : пресс-служба Минздрава Забайкальского краяДТП в Забайкальском крае
ДТП в Забайкальском крае
© Фото : пресс-служба Минздрава Забайкальского края
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Ространснадзор проведет проверку перевозчика, автобус которого упал с моста в Забайкалье, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погибли 15 человек. Сотрудники Ространснадзора выехали на место падения автобуса.
"Проверка будет", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии.
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
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Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Перевозчик на маршруте упавшего с моста автобуса работал с нарушениями
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Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек
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