Ространснадзор проверит компанию, чей автобус попал в ДТП в Забайкалье

По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии.