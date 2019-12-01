Ространснадзор проверит компанию, чей автобус попал в ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Ространснадзор проведет проверку перевозчика, автобус которого упал с моста в Забайкалье, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погибли 15 человек. Сотрудники Ространснадзора выехали на место падения автобуса.
"Проверка будет", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии.