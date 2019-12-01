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РИА Новости

На место ДТП в Забайкалье выехали сотрудники Ространснадзора

12:10 01.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники Ространснадзора выехали на место падения автобуса с моста в Забайкалье, по итогам сбора информации будет принято решение о проверке перевозчика, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погибли 15 человек.
"Сотрудники Ространснадзора и выехали на место аварии. Выясняем обстоятельства случившегося. После сбора всей необходимой информации будет принято решение о проведении проверки", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии.
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