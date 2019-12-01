На место ДТП в Забайкалье выехали сотрудники Ространснадзора

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погибли 15 человек.

"Сотрудники Ространснадзора и выехали на место аварии. Выясняем обстоятельства случившегося. После сбора всей необходимой информации будет принято решение о проведении проверки", - сказал собеседник агентства.