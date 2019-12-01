Два человека погибли в ДТП на трассе Казань – Оренбург

"Около 10.00 1 декабря на 361-м километре автодороги Казань – Оренбург автомобиль Renault Duster, по предварительным данным, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем LADA Kalina", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли два пассажира, оба водителя и пассажир получили травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, в воскресенье в республике местами отмечается метель с ухудшением видимости до 1 тысячи метров и менее, туман с ухудшением видимости, мокрый снег, гололед, на дорогах сильная гололедица.