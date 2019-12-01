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РИА Новости

Два человека погибли в ДТП на трассе Казань – Оренбург

12:08 01.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Казань – Оренбург в Татарстане в воскресенье утром, в результате погибли два человека и пострадали ещё трое, сообщает региональное МВД.
"Около 10.00 1 декабря на 361-м километре автодороги Казань – Оренбург автомобиль Renault Duster, по предварительным данным, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем LADA Kalina", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли два пассажира, оба водителя и пассажир получили травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.
По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, в воскресенье в республике местами отмечается метель с ухудшением видимости до 1 тысячи метров и менее, туман с ухудшением видимости, мокрый снег, гололед, на дорогах сильная гололедица.
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МВД РФТатарстанОренбургКазаньПроисшествия
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