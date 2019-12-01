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РИА Новости

Названа причина смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье

11:48 01.12.2019
43563
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА,1 дек — РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в Забайкальском крае из-за разрыва переднего колеса, сообщили в ГИБДД.
"Из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части в право по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенг ", - говорится в сообщении.
Авария произошла на 60-м километре автодороги "Могойтуй – Сретинск - Олочи". В автобусе находились 43 пассажира и водитель.
По предварительным данным, в результате ДТП погибли 15 человек, еще 18 получили травмы.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Опять на старой резине ездят наверное((( Раздали все перевозки частникам а им нужна толко прибыль, сколько уже погибло людей от этих частных структур, ужас и ведь ничего не изменится, так же будет старая резина и навар частнику(((
1 декабря, 12:14
ТТТерапевт Тут
3000006
Всегда и во всех у нас трагедиях и катастрофах зачастую присутствует человеческая рука,и далеко не вашингтонская-безалаберность,пофигизм и "так сойдёт",и сколько ещё этих рукотворных трагедий произойдёт-одному Богу известно.
1 декабря, 12:17
Валентин Гусятин
1610003
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