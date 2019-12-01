Названа причина смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье

МОСКВА,1 дек — РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в Пассажирский автобус перевернулся в Забайкальском крае из-за разрыва переднего колеса, сообщили в ГИБДД.

"Из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части в право по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенг ", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 60-м километре автодороги "Могойтуй – Сретинск - Олочи". В автобусе находились 43 пассажира и водитель.