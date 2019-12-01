В Афганистане при нападении талибов погибли четверо силовиков

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Четверо афганских силовиков погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Джаузджан на севере Афганистана, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на официальных лиц.
По их сообщениям, боевики "Талибана" атаковали полицейский участок в округе Мардиан. Бой продолжался три часа, в результате четверо представителей афганских сил безопасности погибли, трое были ранены. Кроме того, в ходе боя 20 боевиков были ликвидированы, еще семь получили ранения.
13 ноября, 06:46В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
10 ноября, 18:48И.о. главы МВД Афганистана заявил о победе над ИГ* в стране