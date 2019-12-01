В Афганистане при нападении талибов погибли четверо силовиков

По их сообщениям, боевики "Талибана" атаковали полицейский участок в округе Мардиан. Бой продолжался три часа, в результате четверо представителей афганских сил безопасности погибли, трое были ранены. Кроме того, в ходе боя 20 боевиков были ликвидированы, еще семь получили ранения.