СК возбудил дело после падения автобуса с моста в Забайкалье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после падения автобуса с моста в Забайкалье по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте ведомства.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погибли 15 человек.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек", - говорится в сообщении.
По данным следствия, автобус "KIA GRANDBIRD", выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.