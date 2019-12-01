СК возбудил дело после падения автобуса с моста в Забайкалье

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек", - говорится в сообщении.

По данным следствия, автобус "KIA GRANDBIRD", выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.