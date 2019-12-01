Число пострадавших в Забайкалье достигло 18 человек

По информации Госавтоинспекции России, ДТП произошло в воскресенье на 60-м километре автодороги "Могойтуй – Сретинск - Олочи". Водитель автобуса на маршруте Сретинск-Чита перевозил 43 пассажира, авария произошла из-за разрыва переднего колеса.

"Предварительно, пострадали 33 человека, 15 из них погибли", - сказал агентству представитель экстренных служб, уточнив, что шестеро госпитализированы в центральную районную больницу.