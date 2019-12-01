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РИА Новости

Вынужденно севший в Ростове-на-Дону самолет вылетел в Сочи

11:26 01.12.2019 (обновлено: 11:48 01.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗдание нового аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону
Здание нового аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Здание нового аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы и совершивший посадку в Ростове-на-Дону из-за ухудшения самочувствия пассажира, вылетел в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что самолет Москва - Сочи совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за того, что 55-летней женщине на борту стало плохо, было подозрение на инсульт. В аэропорту подтвердили факт незапланированной посадки самолета, не уточнив причину.
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"Во время выполнения рейса SU1152 по маршруту Шереметьево - Сочи у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. Бортпроводники оказали всю необходимую помощь. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону ", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что к самолету была вызвана бригада скорой помощи, которой был передан пассажир. После дозаправки топливом рейс был продолжен.
"В настоящее время самолет, совершивший внеплановую посадку в Ростове, вылетел в Сочи", - также рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
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АэрофлотМоскваСочиРостов-на-ДонуПроисшествия
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