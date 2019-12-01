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РИА Новости

Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье достигло 15

11:24 01.12.2019 (обновлено: 11:40 01.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье увеличилось до 15 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее сообщалось о десяти погибших.
"По уточненным данным ВЦНК "Защита", в результате ДТП погибли 15 человек", - сказал агентству представитель экстренных служб.
По информации Госавтоинспекции России, ДТП произошло в воскресенье на 60-м километре автодороги "Могойтуй – Сретинск - Олочи". Водитель автобуса на маршруте Сретинск-Чита перевозил 43 пассажира, авария произошла из-за разрыва переднего колеса.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
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