Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье достигло 15

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье увеличилось до 15 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее сообщалось о десяти погибших.
"По уточненным данным ВЦНК "Защита", в результате ДТП погибли 15 человек", - сказал агентству представитель экстренных служб.
По информации Госавтоинспекции России, ДТП произошло в воскресенье на 60-м километре автодороги "Могойтуй – Сретинск - Олочи". Водитель автобуса на маршруте Сретинск-Чита перевозил 43 пассажира, авария произошла из-за разрыва переднего колеса.