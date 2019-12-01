Комитет конгресса США обсудит доклад в рамках импичмента Трампа

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по разведке во вторник проголосует по докладу по результатам расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента страны Комитет палаты представителей США по разведке во вторник проголосует по докладу по результатам расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа , сообщает газета Politico

На протяжении двух недель комитет по разведке проводил открытые слушания с более чем десятью свидетелями по "украинскому делу". До этого расследование велось в закрытом формате.

По данным издания, у законодателей будет 24 часа на обсуждение доклада, которое начнется в понедельник, после чего он будет передан на голосование. Ожидается, большинство представителей Демократической партии поддержат документ и он будет принят. После этого он будет передан на рассмотрение юридического комитета палаты представителей.

Ранее сообщалось, что юридический комитет палаты представителей CША обсудит 4 декабря конституционные основания для импичмента Трампу. Юридический комитет решит, продвигать ли вопрос далее на голосование палаты.

Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.