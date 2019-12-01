Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T11:07+0300
https://ria.ru/20191201/1561803628.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156164/74/1561647430_0:27:2441:1400_1036x0_80_0_0_0604aacf35fd703e6515c50532c1039a.jpg
РИА Новости

Комитет конгресса США обсудит доклад в рамках импичмента Трампа

11:07 01.12.2019
2626
© РИА Новости / Эва Мари УскатегиПрезидент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по разведке во вторник проголосует по докладу по результатам расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа, сообщает газета Politico.
На протяжении двух недель комитет по разведке проводил открытые слушания с более чем десятью свидетелями по "украинскому делу". До этого расследование велось в закрытом формате.
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018
27 ноября, 05:13
Трамп заявил, что импичмент лишь поможет ему выиграть выборы
По данным издания, у законодателей будет 24 часа на обсуждение доклада, которое начнется в понедельник, после чего он будет передан на голосование. Ожидается, большинство представителей Демократической партии поддержат документ и он будет принят. После этого он будет передан на рассмотрение юридического комитета палаты представителей.
Ранее сообщалось, что юридический комитет палаты представителей CША обсудит 4 декабря конституционные основания для импичмента Трампу. Юридический комитет решит, продвигать ли вопрос далее на голосование палаты.
Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на помощь расследования против собственного политического противника Джо Байдена. Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено.
Индейки Хлеб и Масло, которых с День благодарения помилует президент США Дональд Трамп
26 ноября, 23:49
Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек
150001
Обсудить 0
Дональд ТрампДжозеф БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). 30 ноября 2019
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Президент США Дональд Трамп
СМИ: у Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Премьер Греции потребует от НАТО осудить поведение Турции
Протесты в Гонконге
Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая
Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан
Эксперт прокомментировал возобновление переговоров США с талибами
Вид на Дамаск с горы Касьюн
США вмешиваются в работу конституционного комитета, заявил МИД Сирии
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Парламент Ирака согласился принять отставку премьера, сообщил источник
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Девушка с флагом Чехии во время реконструкции событий 1989 года в Праге. 17 ноября 2019
В Чехии начали "охоту на долгожителей". За что их преследуют
Президент Украины П. Порошенко вручил Н. Савченко орден Золотая Звезда
Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко
Эво Моралес
Глава МВД Боливии попросил Мексику лишить убежища соратника Моралеса
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске
"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Патрушев заявил о важности диалога с КНР по безопасности
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
Лента новостейМолния