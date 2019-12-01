При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В результате падения автобуса с моста в В результате падения автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Число пострадавших достигло 18 человек, шестеро из них госпитализированы в центральную районную больницу.

ДТП произошло на 60-м километре автодороги Могойтуй — Сретинск — Олочи, в салоне находились 43 пассажира. По информации ГИБДД, автобус Kia Grandbird съехал с проезжей части из-за разрыва переднего колеса и упал в реку Куенга.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В район ДТП направлены два вертолета Центра медицины катастроф и следователи-криминалисты.