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РИА Новости

При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек

11:06 01.12.2019 (обновлено: 12:31 01.12.2019)
171612
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В результате падения автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Число пострадавших достигло 18 человек, шестеро из них госпитализированы в центральную районную больницу.
ДТП произошло на 60-м километре автодороги Могойтуй — Сретинск — Олочи, в салоне находились 43 пассажира. По информации ГИБДД, автобус Kia Grandbird съехал с проезжей части из-за разрыва переднего колеса и упал в реку Куенга.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В район ДТП направлены два вертолета Центра медицины катастроф и следователи-криминалисты.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СК.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Гонять надо меньше...Если бы не превышал скорость этот водятел- даже лопнувшее колесо не привело бы к падению с моста...
1 декабря, 11:29
tot-samyi Killer
26006048
трагическая случайность, а столько обвинений водителя и власти уже...
1 декабря, 11:32
Даша Рудник
59005010
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