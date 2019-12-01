Восемь тысяч человек посетили экскурсии на московских производствах

"В этом году в рамках проекта "Открой#Моспром" состоялось более 340 экскурсий на промышленные предприятия столицы. В них приняли участие восемь тысяч человек. Первые экскурсии проекта прошли в марте - тогда за три дня полторы тысячи горожан посетили крупнейшие производства Москвы. Следующие прошли в июне, сентябре и ноябре", - говорится в сообщении.