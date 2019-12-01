Восемь тысяч человек посетили экскурсии на московских производствах

"В этом году в рамках проекта "Открой#Моспром" состоялось более 340 экскурсий на промышленные предприятия столицы. В них приняли участие восемь тысяч человек. Первые экскурсии проекта прошли в марте - тогда за три дня полторы тысячи горожан посетили крупнейшие производства Москвы. Следующие прошли в июне, сентябре и ноябре", - говорится в сообщении.
Участникам экскурсий показали, как на заводах собирают автомобили и самолеты, как в промышленных масштабах производят колбасу, квас, газировку и шоколад, пекут хлеб и шьют костюмы, как делают ракеты.
Кроме того для студентов проводились обучающие экскурсии. Они смогли ближе познакомиться со специальностями, которые им предстоит освоить в университете. Всего за этот год в рамках проекта "Открой#Моспром" на фабриках и заводах столицы побывали более 600 студентов из 17 вузов.
Также желающие участвовали в акции "Ночь на заводе", интеллектуальной игре "Квиз, плиз!", профессиональных тренингах, мастер-классах по кондитерскому искусству и дизайну, слушали лекции на тему моды и бьюти-трендов.