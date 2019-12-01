Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T10:53+0300
https://ria.ru/20191201/1561803451.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/10/1559801069_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f60335a784b1c1f0ec81d02837c947ae.jpg
РИА Новости

Восемь тысяч человек посетили экскурсии на московских производствах

10:53 01.12.2019
528
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПроизводство напитков на заводе Сосa-Cola
Производство напитков на заводе Сосa-Cola
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 340 экскурсий на крупнейших производствах Москвы посетили восемь тысяч человек в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщается на сайте мэра столицы.
"В этом году в рамках проекта "Открой#Моспром" состоялось более 340 экскурсий на промышленные предприятия столицы. В них приняли участие восемь тысяч человек. Первые экскурсии проекта прошли в марте - тогда за три дня полторы тысячи горожан посетили крупнейшие производства Москвы. Следующие прошли в июне, сентябре и ноябре", - говорится в сообщении.
Участникам экскурсий показали, как на заводах собирают автомобили и самолеты, как в промышленных масштабах производят колбасу, квас, газировку и шоколад, пекут хлеб и шьют костюмы, как делают ракеты.
Кроме того для студентов проводились обучающие экскурсии. Они смогли ближе познакомиться со специальностями, которые им предстоит освоить в университете. Всего за этот год в рамках проекта "Открой#Моспром" на фабриках и заводах столицы побывали более 600 студентов из 17 вузов.
Также желающие участвовали в акции "Ночь на заводе", интеллектуальной игре "Квиз, плиз!", профессиональных тренингах, мастер-классах по кондитерскому искусству и дизайну, слушали лекции на тему моды и бьюти-трендов.
Автомобиль Tesla Roadster
29 ноября, 17:11
В Германии предложили российским специалистам места на фабрике Tesla
400000
Обсудить 3
ЗаводМоскваОбщество
Рекомендуем
Сварка шва звена магистрального газопровода Сила Сибири
Путин и Си Цзиньпин 2 декабря запустят газопровод "Сила Сибири"
Автомобили скорой помощи
Названа причина смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время учений
Дивизион С-300 заступил на боевое дежурство в Таджикистане
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек
Нашивки сотрудников МЧС
В перевернувшемся в Забайкалье автобусе ехали 43 пассажира и водитель
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Премьер Греции потребует от НАТО осудить поведение Турции
Сингапур
СМИ: в Сингапуре разрешили применять препарат на основе марихуаны
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Европейские эксперты прокомментировали новый состав Еврокомиссии
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Перевозчик на маршруте упавшего с моста автобуса работал с нарушениями
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"
Автомобиль скорой помощи
В аварии с автобусом в Забайкалье пострадали семь человек
Ника Гварамия
Бывший гендиректор телекомпании "Рустави 2" решил уехать из Грузии
Фото из профиля Мирославы Думы на фейсбуке
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
ДНР обвинила украинских силовиков в обстрелах шести населенных пунктов
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье перевернулся автобус, есть погибшие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Патрушев заявил о важности диалога с КНР по безопасности
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
Лента новостейМолния