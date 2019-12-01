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РИА Новости

В ДНР заявили, что ВСУ минируют район перехода у линии соприкосновения

10:51 01.12.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики минируют район перехода через линию соприкосновения в пригороде Донецка.
"В районе КПВВ (контрольный пункт въезда - выезда - ред.) "МАРЬИНКА" наша разведка фиксирует установку минно-взрывных заграждений, что представляет опасность для перехода мирных жителей, а также патрулей миссии ОБСЕ, передвигающихся этим маршрутом", - сказал представитель ведомства.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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