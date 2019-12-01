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РИА Новости

СК начал проверку из-за хлопка газа в Ярославле, где пострадал мужчина

10:40 01.12.2019 (обновлено: 12:03 01.12.2019)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку в связи с хлопком бытового газа в одной из квартир Ярославля, в результате которого был госпитализирован 18-летний местный житель, сообщило СУ СКР по региону.
Ранее сообщалось, что на третьем этаже жилого дома 41 на улице Панина произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал один человек, который был госпитализирован с ожогами второй степени. Были эвакуированы 350 жильцов.
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"Следственными органами… проводится доследственная проверка по факту травмирования 18-летнего местного жителя при хлопке газа. Следователями и криминалистами регионального следственного управления СК России проводится детальный осмотр места происшествия, устанавливаются причины произошедшего", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным СУ СКР по региону, молодой человек находится в реанимации.
О проведении своей проверке инцидента сообщила и прокуратура Ярославской области. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании газового оборудования", - информирует надзорное ведомство.
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