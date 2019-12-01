Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T10:39+0300
https://ria.ru/20191201/1561803201.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_78f20cd9289fc47a09dd3c62499b5d6e.jpg
РИА Новости

В Киеве задержали подозреваемых в подрыве отделения банка

10:39 01.12.2019
579
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении отделения Ощадбанка в Киеве, сообщил глава правления банка Андрей Пышный.
Двое неизвестных взорвали утром в субботу отделение Ощадбанка в Днепровском районе Киева, были разрушены витрина и часть интерьера банка, вокруг здания разлетелись денежные купюры. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества с крупным ущербом. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Ранее Пышный заявил, что грабители украли более 10 тысяч долларов и нанесли ущерб на миллионы гривен.
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве
30 ноября, 12:01
В Киеве взорвали отделение Ощадбанка
"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка", - написал глава правления на странице в Facebook в воскресенье.
По его словам, правоохранители также изъяли "необходимые доказательства".
281001
Обсудить 0
Андрей ПышныйОщадбанкКиевВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
Украинский офицер убил солдата из-за нежелания воевать, заявили в ДНР
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР заявили, что ВСУ минируют район перехода у линии соприкосновения
Президент Украины П. Порошенко вручил Н. Савченко орден Золотая Звезда
Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Европейские эксперты прокомментировали новый состав Еврокомиссии
Киев
В СНБО Украины прокомментировали вывод замсекретаря из ряда комиссий
Батарея в подъезде одного из жилых домов
В Луганске остались без отопления 1,4 тысячи квартир и два детсада
Аэропорт Мадрида Барахас
Аэропорт Мадрида изменится ради китайских туристов
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Сварка шва звена магистрального газопровода Сила Сибири
Путин и Си Цзиньпин 2 декабря запустят газопровод "Сила Сибири"
Автомобиль грузинской полиции
В МВД Грузии заявили о раскрытии убийства в Панкисском ущелье
Строительство газопровода Северный поток — 2
Bild узнал детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Майами
Комитет конгресса США обсудит доклад в рамках импичмента Трампа
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком
Автомат ТКБ-011
National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Патрушев заявил о важности диалога с КНР по безопасности
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
Лента новостейМолния