В Киеве задержали подозреваемых в подрыве отделения банка

КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении отделения Ощадбанка в Киеве, сообщил глава правления банка Андрей Пышный.
Двое неизвестных взорвали утром в субботу отделение Ощадбанка в Днепровском районе Киева, были разрушены витрина и часть интерьера банка, вокруг здания разлетелись денежные купюры. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества с крупным ущербом. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Ранее Пышный заявил, что грабители украли более 10 тысяч долларов и нанесли ущерб на миллионы гривен.
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"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка", - написал глава правления на странице в Facebook в воскресенье.
По его словам, правоохранители также изъяли "необходимые доказательства".