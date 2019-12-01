В перевернувшемся в Забайкалье автобусе ехали 43 пассажира и водитель

"Следовавший из Сретенска в Читу автобус принадлежит туристической компании. Перевернулся после съезда с дороги в 60 км от Читы", - сообщили в экстренных службах, добавив, что, по предварительным данным, в автобусе находились 43 пассажира и водитель.