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РИА Новости

В перевернувшемся в Забайкалье автобусе ехали 43 пассажира и водитель

10:34 01.12.2019 (обновлено: 11:12 01.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС
Нашивки сотрудников МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Автобус, перевернувшийся в Забайкалье, был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Следовавший из Сретенска в Читу автобус принадлежит туристической компании. Перевернулся после съезда с дороги в 60 км от Читы", - сообщили в экстренных службах, добавив, что, по предварительным данным, в автобусе находились 43 пассажира и водитель.
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Как ранее сообщили РИА Новости местные власти, ДТП произошло в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края.
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ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
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