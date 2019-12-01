В перевернувшемся в Забайкалье автобусе ехали 43 пассажира и водитель

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Автобус, перевернувшийся в Забайкалье, был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Следовавший из Сретенска в Читу автобус принадлежит туристической компании. Перевернулся после съезда с дороги в 60 км от Читы", - сообщили в экстренных службах, добавив, что, по предварительным данным, в автобусе находились 43 пассажира и водитель.
29 ноября, 16:06В районе метро "Аэропорт" в Москве задымился автобус
Как ранее сообщили РИА Новости местные власти, ДТП произошло в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края.