Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T11:12+0300
https://ria.ru/20191201/1561803127.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155907/19/1559071912_9:361:3009:2048_1036x0_80_0_0_1624d19c7822b658e0109a1ded1ba710.jpg
РИА Новости

В аварии с автобусом в Забайкалье пострадали семь человек

10:33 01.12.2019 (обновлено: 11:12 01.12.2019)
513
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЧИТА, 1 дек - РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, получили тяжелые повреждения после того, как автобус в воскресенье слетел с трассы недалеко от станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, автобус, перевернувшийся в Забайкалье, был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель.
"По предварительной информации, семеро тяжело пострадавших. На месте работает пять бригад скорой помощи", - уточнили в пресс-службе.
Инспектор ГИБДД
8 августа, 12:00
В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги
000100
Обсудить 0
ДТП с пассажирским автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
Рекомендуем
Нашивки сотрудников МЧС
В перевернувшемся в Забайкалье автобусе ехали 43 пассажира и водитель
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье перевернулся автобус, есть погибшие
Сварка шва звена магистрального газопровода Сила Сибири
Путин и Си Цзиньпин 2 декабря запустят газопровод "Сила Сибири"
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время учений
Дивизион С-300 заступил на боевое дежурство в Таджикистане
Автомобили скорой помощи
Названа причина смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
ВИЧ
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
Производство напитков на заводе Сосa-Cola
Восемь тысяч человек посетили экскурсии на московских производствах
Автомобиль скорой помощи
Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье достигло 15
ДТП в Забайкальском крае
Ространснадзор проверит компанию, чей автобус попал в ДТП в Забайкалье
Автомобили скорой помощи
Число пострадавших в Забайкалье достигло 18 человек
ДТП в Забайкальском крае
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
Падение автобуса с моста в Забайкальском крае: кадры с места аварии
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
Таблетки в руке
В России расширили список сильнодействующих веществ
Дирижер Марис Янсонс
Умер дирижер Марис Янсонс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Патрушев заявил о важности диалога с КНР по безопасности
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
Лента новостейМолния