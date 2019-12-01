В аварии с автобусом в Забайкалье пострадали семь человек

ЧИТА, 1 дек - РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, получили тяжелые повреждения после того, как автобус в воскресенье слетел с трассы недалеко от станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, автобус, перевернувшийся в Забайкалье, был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель.
"По предварительной информации, семеро тяжело пострадавших. На месте работает пять бригад скорой помощи", - уточнили в пресс-службе.
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