В ЛНР около 400 домов остались без электричества из-за непогоды

"В результате ухудшения погодных условий без энергоснабжения временно остаются абоненты Славяносербского и Лутугинского районов ЛНР", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в результате дождя и порывистого ветра обесточены или частично обесточены 342 абонента в 5 населенных пунктах Славяносербского района и 43 абонента в Лутугинском районе республики. В пресс-службе уточнили, что без энергоснабжения временно остались и абоненты квартала Гаевого в Луганске.