В ЛНР около 400 домов остались без электричества из-за непогоды

ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Около 400 абонентов остались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за дождя и ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"В результате ухудшения погодных условий без энергоснабжения временно остаются абоненты Славяносербского и Лутугинского районов ЛНР", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, в результате дождя и порывистого ветра обесточены или частично обесточены 342 абонента в 5 населенных пунктах Славяносербского района и 43 абонента в Лутугинском районе республики. В пресс-службе уточнили, что без энергоснабжения временно остались и абоненты квартала Гаевого в Луганске.
"Ремонтные работы запланированы на 1 декабря", - уточнили в МЧС.
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