Источник: в Ростове-на-Дону сел самолет из-за состояния пассажирки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет Москва — Сочи совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за того, что женщине на борту стало плохо, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Самолет сообщением Москва — Сочи только что приземлился на запасной аэродром в Ростове из-за плохого самочувствия пассажира на борту", — сказал собеседник.
Он уточнил, что у 55-летней женщины "подозрение на инсульт", капитан судна запросил скорую помощь.
В аэропорту Ростова-на-Дону РИА Новости подтвердили факт незапланированной посадки самолета, не уточнив причину.