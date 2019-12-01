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РИА Новости

Источник: в Ростове-на-Дону сел самолет из-за состояния пассажирки

10:07 01.12.2019 (обновлено: 14:57 01.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет Москва — Сочи совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за того, что женщине на борту стало плохо, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Самолет сообщением Москва — Сочи только что приземлился на запасной аэродром в Ростове из-за плохого самочувствия пассажира на борту", — сказал собеседник.
Он уточнил, что у 55-летней женщины "подозрение на инсульт", капитан судна запросил скорую помощь.
В аэропорту Ростова-на-Дону РИА Новости подтвердили факт незапланированной посадки самолета, не уточнив причину.
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МоскваСочиРостов-на-ДонуПроисшествия
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