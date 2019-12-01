ДНР обвинила украинских силовиков в обстрелах шести населенных пунктов

Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР

© AP Photo / Vitali Komar Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что при обстрелах применялось снайперское и другое стрелковое вооружение, а также крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.