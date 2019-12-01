ДНР обвинила украинских силовиков в обстрелах шести населенных пунктов

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что при обстрелах применялось снайперское и другое стрелковое вооружение, а также крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.
В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.