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РИА Новости

ДНР обвинила украинских силовиков в обстрелах шести населенных пунктов

09:46 01.12.2019 (обновлено: 10:39 01.12.2019)
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© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
© AP Photo / Vitali Komar
ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что при обстрелах применялось снайперское и другое стрелковое вооружение, а также крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.
В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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