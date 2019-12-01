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РИА Новости

Число жертв эпидемии кори на Самоа возросло до 48 человек

09:32 01.12.2019
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© Fotolia / Tom WangКапельница в больнице
Капельница в больнице
© Fotolia / Tom Wang
Капельница в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число скончавшихся от эпидемии кори на Самоа достигло 48 человек, зафиксированы более 3,5 тысячи случаев заболевания, сообщает правительство островного государства.
В четверг сообщалось о 39 погибших и почти 3 тысячах случаев заболевания.
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Согласно данным, опубликованным в Twitter правительства в воскресенье, с начала вспышки в середине октября было зарегистрировано 3530 случаев заболевания, из которых 173 - за последние 24 часа. Среди 48 погибших 44 - дети в возрасте от 0 до 4 лет. С начала массовой вакцинации населения островного государства прививки сделаны уже почти 57 тысячам человек.
Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовую вакцинацию власти страны объявили 18 ноября.
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
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ЭпидемияСамоаВ мире
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