Число жертв эпидемии кори на Самоа возросло до 48 человек

Согласно данным, опубликованным в Twitter правительства в воскресенье, с начала вспышки в середине октября было зарегистрировано 3530 случаев заболевания, из которых 173 - за последние 24 часа. Среди 48 погибших 44 - дети в возрасте от 0 до 4 лет. С начала массовой вакцинации населения островного государства прививки сделаны уже почти 57 тысячам человек.