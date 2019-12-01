Жители Гонконга призвали полицию не применять слезоточивый газ

Демонстрация в воскресенье прошла спокойно, не было зафиксировано ни одного инцидента, многие участники шествия несли в руках желтые воздушные шарики и плакаты с призывами к полиции больше не применять слезоточивый газ.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.