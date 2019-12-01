Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T14:08+0300
https://ria.ru/20191201/1561802211.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156180/20/1561802039_0:135:2250:1401_1036x0_80_0_0_d0a0b4881038b3167ea37870318e0500.jpg
РИА Новости

National Interest рассказал о самых странных советских автоматах

09:19 01.12.2019 (обновлено: 14:08 01.12.2019)
30286
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Автомат ТКБ-011
Автомат ТКБ-011
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /
МОСКВА,1 дек — РИА Новости. Американский журнал National Interest рассказал о необычных советских экспериментальных образцах автоматов, которые так и не были приняты на вооружение.
В издании отметили образцы ТКБ-011 и ТКБ-022, которые похожи на оружие из "фильмов про пришельцев". Они выполнены по схеме буллпап, которая предполагает размещение ударного механизма и магазина в прикладе автомата за спусковым крючком.
Как отметили эксперты, такая компоновка оружия позволяет сэкономить пространство, однако может создать проблемы для стрелков со слишком длинными или короткими руками. Кроме того, магазин, вставленный в приклад, смещает центр тяжести оружия и делает его громоздким.
Другой "странной" разработкой журнал назвал автомат ТКБ-0146. Авторы статьи поразились его темпом стрельбы — в автоматическом режиме оружие совершало около двух тысяч выстрелов. В итоге эту модель так и не приняли на вооружение из-за чрезмерного расхода боеприпасов.
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
30 ноября, 03:52Новое оружие России
National Interest оценил "смертоносную" российскую винтовку
Также эксперты вспомнили образец ТКБ-059. У этого оружия, спроектированного по схеме буллпап, было три ствола. Таким образом разработчики хотели увеличить кучность стрельбы. У автомата был специальный магазин с тремя внутренними отделениями, каждое из которых подавало патроны в отдельный ствол.
В заключение авторы статьи подчеркнули, что, несмотря на то, что вышеперечисленные образцы так и не были приняты на вооружение, они стали площадкой для экспериментов и помогли советским оружейникам расширить свои возможности.
Подводная лодка. Архивное фото
1 августа 2018, 16:06
В США испугались российского "убийцу подлодок"
41223155313
Обсудить 16
Калашников (концерн)СССРСШАВ мире
Популярные комментарии
Интересно,будет ли когда-нибудь новость,что в стране изобрели лекарство от смертельной болезни....
1 декабря, 10:51
Олег 84
21010045
Американский сайт с российским финансированием. То есть, если я зарегистрирую свой сайт на американском хостинге, то я стану американским журналистом?
1 декабря, 11:12
А Александр Мирошниченко
3100020
Рекомендуем
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). 30 ноября 2019
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Зенитно-ракетный комплекс Оса
В Сети появилось видео ракетной атаки на американский Apache
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
Девушка с флагом Чехии во время реконструкции событий 1989 года в Праге. 17 ноября 2019
В Чехии начали "охоту на долгожителей". За что их преследуют
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске
"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной
Приемная часть радиолокационной станции Контейнер
Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство
Актер Леонардо Ди Каприо
Ди Каприо — поджигатель. Опасности большой политики для звезд
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Посольство России в США. Вашингтон
Посольство России ответило на осуждение США закона об иноагентах
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Отказ от алкоголя
Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Президент Украины П. Порошенко вручил Н. Савченко орден Золотая Звезда
Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко
Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) Контейнер
Первая в России загоризонтная РЛС заступает на боевое дежурство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Шестеро пострадавших в ДТП в Забайкалье доставили на лечение в Читу
07:16Патрушев заявил о важности диалога с Китаем по безопасности
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Лента новостейМолния