Температура в Москве в воскресенье снизится до минус двух градусов

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием гребня антициклона, благодаря чему постепенно распогодится, до существенных осадков дело вряд ли дойдет, но температура останется слабоотрицательной", - сообщил он.

Синоптик уточнил, что в первый день зимы в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в городе составит от 0 до минус 2 градусов, по области - от 0 до минус 3 градусов.