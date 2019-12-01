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РИА Новости

Температура в Москве в воскресенье снизится до минус двух градусов

09:19 01.12.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый день зимы в Москве будет облачным, без существенных осадков, температура понизится до минус 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием гребня антициклона, благодаря чему постепенно распогодится, до существенных осадков дело вряд ли дойдет, но температура останется слабоотрицательной", - сообщил он.
Синоптик уточнил, что в первый день зимы в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в городе составит от 0 до минус 2 градусов, по области - от 0 до минус 3 градусов.
"Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба", - заключил Тишковец.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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