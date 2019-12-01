Украинский офицер убил солдата из-за нежелания воевать, заявили в ДНР

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины убил военнослужащего из-за его желания дезертировать из зоны боевых действий в Донбассе, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.
Утверждается, что солдат и командир роты повздорили во время распития спиртного. Военнослужащий возмутился действиями командования и заявил, что хочет покинуть расположение подразделения. После этих слов завязался конфликт, в ходе которого офицер якобы застрелил подчиненного.
"В целях сокрытия обстоятельств произошедшего и попытки уйти от ответственности командование бригады доложило в штаб Операции объединенных сил о гибели военнослужащего в результате обстрела", — добавили в управлении Народной милиции ДНР.
В ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. По данным разведки самопровозглашенной республики, среди украинских военных участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
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