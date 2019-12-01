Украинский офицер убил солдата из-за нежелания воевать, заявили в ДНР

Утверждается, что солдат и командир роты повздорили во время распития спиртного. Военнослужащий возмутился действиями командования и заявил, что хочет покинуть расположение подразделения. После этих слов завязался конфликт, в ходе которого офицер якобы застрелил подчиненного.