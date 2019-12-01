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РИА Новости

Украинский офицер убил солдата из-за нежелания воевать, заявили в ДНР

09:13 01.12.2019 (обновлено: 11:10 01.12.2019)
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoВоеннослужащие ВСУ в Донбассе
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины убил военнослужащего из-за его желания дезертировать из зоны боевых действий в Донбассе, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.
Утверждается, что солдат и командир роты повздорили во время распития спиртного. Военнослужащий возмутился действиями командования и заявил, что хочет покинуть расположение подразделения. После этих слов завязался конфликт, в ходе которого офицер якобы застрелил подчиненного.

"В целях сокрытия обстоятельств произошедшего и попытки уйти от ответственности командование бригады доложило в штаб Операции объединенных сил о гибели военнослужащего в результате обстрела", — добавили в управлении Народной милиции ДНР.

В ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. По данным разведки самопровозглашенной республики, среди украинских военных участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Потомки полицаев, теперь понятно почемутанки Вермахта прокатилась по Украине как по Елисеевский полям, Бандера нового хозяина ждала. Им всё равно немцы, турки, поляки , москоли, кто сахарную косточку кинет того и тапки
1 декабря, 10:02
BABen Ali
3510005
Представители ДНР вместе с ними бухали или откуда сведения?
1 декабря, 11:23
14123 456
8200028
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