Аналитик Сбербанка считает, что ЦБ в декабре снизит ключевую ставку

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Банк России на заседании совета директоров 13 декабря на фоне низкой инфляции и слабого потребительского спроса снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 6% годовых, заявил РИА Новости стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что в декабре на заседании совета директоров регулятор рассмотрит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. ЦБ в этом году снижал ставку уже четыре раза - в совокупности на 1,25 процентного пункта. В настоящее время она составляет 6,5% годовых.

"Мы ожидаем, что ЦБ в декабре снизит ставку на 50 базисных пунктов в ответ на все еще низкую инфляцию и слабый потребительский спрос", - сказал Минко.

Сбербанк в октябре сообщал, что ожидает ключевую ставку ЦБ РФ по итогам 2019 года на уровне 6,5%, при этом в 2020-2021 годах прогнозирует ее сохранение на этой отметке. Однако зампред правления банка Александр Морозов тогда отмечал, что существуют предпосылки для еще одного снижения ключевой ставки до конца текущего года, а решение регулятора будет зависеть от сложившихся темпов инфляции в стране.