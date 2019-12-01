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РИА Новости

Аналитик Сбербанка считает, что ЦБ в декабре снизит ключевую ставку

08:54 01.12.2019
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© РИА НовостиЗдание головного офиса Сбербанка РФ
Здание головного офиса Сбербанка РФ
© РИА Новости
Здание головного офиса Сбербанка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Банк России на заседании совета директоров 13 декабря на фоне низкой инфляции и слабого потребительского спроса снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 6% годовых, заявил РИА Новости стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что в декабре на заседании совета директоров регулятор рассмотрит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. ЦБ в этом году снижал ставку уже четыре раза - в совокупности на 1,25 процентного пункта. В настоящее время она составляет 6,5% годовых.
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ЦБ рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки в декабре
"Мы ожидаем, что ЦБ в декабре снизит ставку на 50 базисных пунктов в ответ на все еще низкую инфляцию и слабый потребительский спрос", - сказал Минко.
Сбербанк в октябре сообщал, что ожидает ключевую ставку ЦБ РФ по итогам 2019 года на уровне 6,5%, при этом в 2020-2021 годах прогнозирует ее сохранение на этой отметке. Однако зампред правления банка Александр Морозов тогда отмечал, что существуют предпосылки для еще одного снижения ключевой ставки до конца текущего года, а решение регулятора будет зависеть от сложившихся темпов инфляции в стране.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в октябре снизилась до 3,8% с 4% в сентябре. Банк России ожидает по итогам года инфляцию в диапазоне 3,2-3,7%. А Минэкономразвития в своем последнем обзоре отмечало, что инфляция в России в 2019 году составит 3-3,3%.
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Александр МорозовЭльвира НабиуллинаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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