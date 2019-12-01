На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка

Пожар произошел около полуночи по московскому времени в Ноябрьске в частном одноэтажном деревянном доме, расположенном в районе СМП-744. На момент прибытия спасателей здание горело по всей площади - около 145 квадратных метров.

"Спустя сорок минут открытое горение было ликвидировано, полностью пожар потушили более чем через два часа. В ходе тушения было обнаружено тело ребенка без признаков жизни, девочка, семь лет... В результате пожара пострадало еще три человека", - говорится в сообщении.