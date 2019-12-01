На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 дек - РИА Новости. Семилетняя девочка погибла, еще трое человек пострадали при пожаре в частном доме в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление МЧС.
Пожар произошел около полуночи по московскому времени в Ноябрьске в частном одноэтажном деревянном доме, расположенном в районе СМП-744. На момент прибытия спасателей здание горело по всей площади - около 145 квадратных метров.
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"Спустя сорок минут открытое горение было ликвидировано, полностью пожар потушили более чем через два часа. В ходе тушения было обнаружено тело ребенка без признаков жизни, девочка, семь лет... В результате пожара пострадало еще три человека", - говорится в сообщении.
Специалисты устанавливают виновного в происшествии, а также причины случившегося, добавили в ведомстве.