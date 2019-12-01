Певица Юта дала концерт в Дейр-Эз-Зоре для российских военных

Юта исполнила такие песни, как "Моя родина", "Любимый мой", "Когда настанут холода", "За Россию".

Уроженка Екатеринбурга Юта (Анна Осипова) начала карьеру в начале 2000-х годов, с тех пор она выпустила 11 студийных альбомов и семь сборников. В ее активе более 40 работ для кино, сериалов, спектаклей. В частности, ее музыка звучит в таких сериалах, как "Солдаты", "Прапорщик Шматко, или Е-мое", "Метод Лавровой". Является лауреатом премий "Золотой граммофон" и "Шансон года".