Певица Юта дала концерт в Дейр-Эз-Зоре для российских военных

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 1 дек - РИА Новости. Певица Юта выступила с концертом для военнослужащих российской военной полиции и Центра по примирению враждующих сторон, которые выполняют задачи патрулирования и оказания гуманитарной помощи в северных районах Сирии.
Концерт состоялся в провинции Дейр-эз-Зор, где благодаря российским военнослужащим налаживается мирная жизнь, восстановлено сообщение через Евфрат, возвращаются беженцы.
Юта исполнила такие песни, как "Моя родина", "Любимый мой", "Когда настанут холода", "За Россию".
Уроженка Екатеринбурга Юта (Анна Осипова) начала карьеру в начале 2000-х годов, с тех пор она выпустила 11 студийных альбомов и семь сборников. В ее активе более 40 работ для кино, сериалов, спектаклей. В частности, ее музыка звучит в таких сериалах, как "Солдаты", "Прапорщик Шматко, или Е-мое", "Метод Лавровой". Является лауреатом премий "Золотой граммофон" и "Шансон года".