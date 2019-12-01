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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-01T07:59+0300
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РИА Новости

Певица Юта дала концерт в Дейр-Эз-Зоре для российских военных

07:51 01.12.2019 (обновлено: 07:59 01.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Юта
Певица Юта
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Юта. Архивное фото
ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 1 дек - РИА Новости. Певица Юта выступила с концертом для военнослужащих российской военной полиции и Центра по примирению враждующих сторон, которые выполняют задачи патрулирования и оказания гуманитарной помощи в северных районах Сирии.
Концерт состоялся в провинции Дейр-эз-Зор, где благодаря российским военнослужащим налаживается мирная жизнь, восстановлено сообщение через Евфрат, возвращаются беженцы.
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Юта исполнила такие песни, как "Моя родина", "Любимый мой", "Когда настанут холода", "За Россию".
Уроженка Екатеринбурга Юта (Анна Осипова) начала карьеру в начале 2000-х годов, с тех пор она выпустила 11 студийных альбомов и семь сборников. В ее активе более 40 работ для кино, сериалов, спектаклей. В частности, ее музыка звучит в таких сериалах, как "Солдаты", "Прапорщик Шматко, или Е-мое", "Метод Лавровой". Является лауреатом премий "Золотой граммофон" и "Шансон года".
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Война в СирииЮта (певица)Война в СирииДейр-эз-Зор (мухафаза)Сирия
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