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РИА Новости

Опубликовано видео перестрелки в кафе в Черкесске

07:48 01.12.2019 (обновлено: 09:32 01.12.2019)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись стрельбы в кафе в Черкесске, в результате которой пострадал один человек.
На записи видно, как мужчина входит в зал и после короткого разговора стреляет из пистолета в своего оппонента, который стоит рядом с девушкой. Другой посетитель открывает ответный огонь, после чего нападавший убегает.
Происшествие случилось в ночь на субботу в одном из кафе Черкесска. Девятнадцатилетний мужчина в результате получил ранение из травматического пистолета в руку и ногу и был госпитализирован.
Позднее в управлении МВД по Карачаево-Черкесии сообщили о задержании 24-летнего подозреваемого, который дал признательные показания, у него изъяли оружие.
По данным РЕН ТВ, конфликт возник на почве ревности.
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