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РИА Новости

Моряки Тихоокеанского флота спасли рыбаков в Японском море

07:03 01.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийский моряк
Российский моряк
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российский моряк. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спасательный буксир МБ-92 Тихоокеанского флота (ТОФ) помог терпящим бедствие рыбакам в Японском море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
По его словам, в ночь на воскресенье оперативная служба флота получила сообщение, что в Японском море терпит бедствие малое плавучее сооружение с двумя рыбаками на борту.
"Командованием флота на основании полученной информации было принято решение экстренно перенаправить в район источника сигнала морской спасательный буксир МБ-92 под командованием Ильи Тильки, который совершал переход из залива Анива во Владивосток", - рассказал Воскресенский.
Японское море
7 октября, 07:50
Часть рыбаков из КНДР спасли после столкновения судов в Японском море
Буксир обнаружил пластиковую рыбацкую лодку с навесным мотором более чем в 30 километрах от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Рыбаков приняли на борт СБ-92 и оказали первую медицинскую помощь, сейчас судно ТОФ вместе со спасенными идет во Владивосток, добавил Воскресенский.
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Японское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииВ мире
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