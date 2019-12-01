Моряки Тихоокеанского флота спасли рыбаков в Японском море

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спасательный буксир МБ-92 Спасательный буксир МБ-92 Тихоокеанского флота (ТОФ) помог терпящим бедствие рыбакам в Японском море , сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По его словам, в ночь на воскресенье оперативная служба флота получила сообщение, что в Японском море терпит бедствие малое плавучее сооружение с двумя рыбаками на борту.

"Командованием флота на основании полученной информации было принято решение экстренно перенаправить в район источника сигнала морской спасательный буксир МБ-92 под командованием Ильи Тильки, который совершал переход из залива Анива во Владивосток", - рассказал Воскресенский.