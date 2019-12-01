СМИ: в Сингапуре разрешили применять препарат на основе марихуаны

Препарат понадобился для лечения молодой девушки, невосприимчивой к другим лекарствам. Возраст и имя девушки не уточняются.

Использование марихуаны в качестве лекарства в настоящее время разрешено в Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике, Перу и Пуэрто-Рико. В Боливии, Коста-Рике и Эквадоре разрешено персональное употребление, но с определенными ограничениями. Уругвай первой среди стран мира легализовал продажу, употребление и выращивание марихуаны. Недавно законодательное собрание Австралийской столичной территории (АСТ) одобрило законопроект, легализующий марихуану.