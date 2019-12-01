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РИА Новости

СМИ: в Сингапуре разрешили применять препарат на основе марихуаны

06:56 01.12.2019
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкСингапур
Сингапур
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Сингапур. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти Сингапура впервые разрешили применить для лечения эпилепсии препарат, созданный на основе марихуаны, сообщает газета Straits Times.
Препарат понадобился для лечения молодой девушки, невосприимчивой к другим лекарствам. Возраст и имя девушки не уточняются.
Как сообщили изданию в министерстве внутренних дел, врач пациентки обратился к представителям министерства здравоохранения Сингапура с просьбой позволить ввезти в страну необходимый препарат. Вероятно, речь может идти о лекарстве, которое недавно разрешили применять для лечения детской эпилепсии в США.
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Использование марихуаны в качестве лекарства в настоящее время разрешено в Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике, Перу и Пуэрто-Рико. В Боливии, Коста-Рике и Эквадоре разрешено персональное употребление, но с определенными ограничениями. Уругвай первой среди стран мира легализовал продажу, употребление и выращивание марихуаны. Недавно законодательное собрание Австралийской столичной территории (АСТ) одобрило законопроект, легализующий марихуану.
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