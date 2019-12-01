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РИА Новости

Опубликованы изображения нового Skoda Rapid

06:38 01.12.2019 (обновлено: 06:57 01.12.2019)
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© РИА Новости / Николай ХижнякЛоготип компании Skoda
Логотип компании Skoda
© РИА Новости / Николай Хижняк
Логотип компании Skoda. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Компания Skoda опубликовала эскизы лифтбека Rapid нового поколения.
Изображения позволяют получить представление об экстерьере автомобиля. Так, обновленный Rapid имеет очерченные фары стреловидной формы с полосой светодиодных дневных ходовых огней. Также существенные изменения претерпела задняя часть лифтбека – в частности, он получил зауженные L-образные задние фонари, разделенные на две секции.
Как отмечает "За рулем", мировая премьера автомобиля состоится в России в конце года, его выпуск планируется наладить в Калуге на заводе Volkswagen.
На данный момент Rapid предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 90 и 110 лошадиных сил (с механической или автоматической КПП) и 125-сильным турбомотором объемом 1,4 литра в паре с роботизированной КПП DSG-7. Цены на текущую модель стартуют с 797 тысяч рублей.
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SkodaАвтоЧехияРоссия
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