В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число погибших в Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.

Ранее сообщалось, что члены Северо-Восточного наркокартеля атаковали администрацию муниципалитета Вилья Уньон. Пять человек были ликвидированы в ходе перестрелки.

Губернатор штата Мигель Рикельме сообщил, что в столкновении погибли четверо полицейских и 10 вооруженных граждан. Еще шесть полицейских получили ранения.

По заявлениям свидетелей, преступники прибыли в городок с населением 5 тысяч жителей на семи автомобилях и открыли огонь по госучреждениям.