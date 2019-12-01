В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
Ранее сообщалось, что члены Северо-Восточного наркокартеля атаковали администрацию муниципалитета Вилья Уньон. Пять человек были ликвидированы в ходе перестрелки.
Губернатор штата Мигель Рикельме сообщил, что в столкновении погибли четверо полицейских и 10 вооруженных граждан. Еще шесть полицейских получили ранения.
По заявлениям свидетелей, преступники прибыли в городок с населением 5 тысяч жителей на семи автомобилях и открыли огонь по госучреждениям.
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В результате совместной операции сил полиции, прокуратуры и армии была уничтожена часть бронированных автомобилей, из которых преступники вели огонь. На снимках в местных СМИ демонстрируются крупнокалиберные боеприпасы, изъятые в ходе операции.