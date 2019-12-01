Семенович рассказала о своей болезни

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Певица Певица Анна Семенович в эфире телеканала НТВ рассказала, что страдает от медицинской патологии под названием гигантомастия.

"Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма", - рассказала певица.

По ее словам, данная патология - особенность организма, которая передается генетически. Семенович добавила, что узнала о своем заболевании пять лет назад.

"Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз", - отметила певица, сообщив при этом, что делала операцию по уменьшению груди.