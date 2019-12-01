Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T05:22+0300
https://ria.ru/20191201/1561794216.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156142/80/1561428066_0:57:3072:1785_1036x0_80_0_0_b34d37ffe53654417d65049ccbec94e2.jpg
РИА Новости

Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая

05:22 01.12.2019
216
© AP Photo / Ng Han GuanПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AP Photo / Ng Han Guan
Протесты в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Китай выразил протест верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с ее высказываниями по Гонконгу, говорится в заявлении постпредства КНР при Женевской канцелярии ООН.
Бачелет в статье, опубликованной в субботу в гонконгской газете South China Morning Post, призвала власти специального административного района провести расследование жалоб на применение полицией чрезмерной силы при разгоне протестов.
"Китай решительно выступает против статьи верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, опубликованной в гонконгской газете от 30 ноября, в которой содержались неуместные комментарии по поводу ситуации в Гонконге. Это является вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением целей и принципов Устава ООН. Китайская сторона сделала строгое представление верховному комиссару и ее офису", - сказано в заявлении.
Отмечается, что наблюдаемые в последнее время радикальные акты насилия в Гонконге серьезно подрывают верховенство закона и общественный порядок, серьезно нарушают процветание и стабильность Гонконга, бросают вызов принципу "одна страна, две системы".
"Столкнувшись с радикальными насильственными преступлениями, полиция Гонконга выполняла свои обязанности, проявляя максимальную сдержанность и профессионализм", - добавили в постпредстве КНР.
Акция протеста в Гонконге
29 ноября, 09:20
В Гонконге полиция сняла оцепление вокруг университета PolyU
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
В последние недели в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику, стали оккупировать кампусы университетов, блокировать тоннели и улицы, из соображений безопасности некоторые учебные заведения досрочно завершили учебные семестры, какие-то перешли на онлайн-обучение, многие студенты, приехавшие в Гонконг из городов материкового Китая, на фоне обострения ситуации временно вернулись домой.
400010
Обсудить 0
Мишель БачелетГонконгКитайООНВ мире
Рекомендуем
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
Прилепин рассказал об "отторжении" Донбасса от Украины
Железнодорожная станция в Донецкой области
"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Посольство России в США. Вашингтон
Посольство России ответило на осуждение США закона об иноагентах
Дамаск
Госдеп раскритиковал работу делегации Дамаска на переговорах в Женеве
Президент США Дональд Трамп
СМИ: у Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан
Министерство иностранных дел Греции
МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан
Эксперт прокомментировал возобновление переговоров США с талибами
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
В России в 2018 году у почти 86 тысяч человек диагностировали ВИЧ
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Премьер Ирака считает, что его отставка прекратит кризис в стране
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Актер Леонардо Ди Каприо
Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
Церковь на острове Санторини
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Моряки Тихоокеанского флота спасли рыбаков в Японском море
06:56СМИ: в Сингапуре разрешили применять препарат на основе марихуаны
06:38Опубликованы изображения нового Skoda Rapid
06:33Задержанный почти на двое суток рейс с Хайнаня вылетел в Казань
06:08Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко
06:04В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
05:53Трамп выразил Джонсону соболезнования в связи с атакой в Лондоне
05:48Глава МВД Боливии попросил Мексику лишить убежища соратника Моралеса
05:41В Дубае экипаж авиакомпании Azur Air попал в ДТП по пути в аэропорт
05:38При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек
05:30Семенович рассказала о своей болезни
05:22Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая
04:41Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров
04:32В Ярославле эвакуированные после хлопка газа жильцы вернулись домой
04:19В Екатеринбурге загорелся клуб, где проводили квесты
04:17Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу
03:24В Мексике при атаке наркокартеля убили пять боевиков
03:22Эксперт заявил об усилении конкуренции между державами в Антарктике
03:16Ученые: космонавты оказались более "живучими", чем средний россиянин
03:15СМИ: на даче в Ленобласти нашли скелет пенсионерки и 324 тысячи рублей
Лента новостейМолния