Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая

ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Китай выразил протест верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с ее высказываниями по Гонконгу , говорится в заявлении постпредства КНР при Женевской канцелярии ООН.

Бачелет в статье, опубликованной в субботу в гонконгской газете South China Morning Post, призвала власти специального административного района провести расследование жалоб на применение полицией чрезмерной силы при разгоне протестов.

"Китай решительно выступает против статьи верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, опубликованной в гонконгской газете от 30 ноября, в которой содержались неуместные комментарии по поводу ситуации в Гонконге. Это является вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением целей и принципов Устава ООН. Китайская сторона сделала строгое представление верховному комиссару и ее офису", - сказано в заявлении.

Отмечается, что наблюдаемые в последнее время радикальные акты насилия в Гонконге серьезно подрывают верховенство закона и общественный порядок, серьезно нарушают процветание и стабильность Гонконга, бросают вызов принципу "одна страна, две системы".

"Столкнувшись с радикальными насильственными преступлениями, полиция Гонконга выполняла свои обязанности, проявляя максимальную сдержанность и профессионализм", - добавили в постпредстве КНР.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.