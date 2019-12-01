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РИА Новости

В Ярославле эвакуированные после хлопка газа жильцы вернулись домой

04:32 01.12.2019
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© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Ярославль. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Эвакуированные жильцы семи подъездов дома в Ярославле, где произошел хлопок газа, вернулись в свои квартиры, остальные разместились у родственников и в гостинице, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что на третьем этаже жилого дома 41 на улице Панина произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал один человек. Были эвакуированы 350 жильцов.
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"По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение заселить обратно жильцов с перового по восьмой подъездов, кроме второго. Во втором подъезде проживали 33 человека, 27 разместились у родственников, шесть размещены в гостинице "Которосль" города Ярославль", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в воскресенье комиссия из мэрии начнет оценивать повреждения и возможность восстановления поврежденных конструкций.
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МЧС РФРоссияЯрославльПроисшествия
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