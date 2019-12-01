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РИА Новости

В Екатеринбурге загорелся клуб, где проводили квесты

04:19 01.12.2019 (обновлено: 04:48 01.12.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сто человек эвакуированы из-за возгорания в подвальном клубе квестов в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар произошел в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Малышева, 1.
"Идет дым из подвала, где, по словам администрации, расположены помещения для проведения квестов. Эвакуированы 100 человек", - сообщили в пресс-службе.
В 03.46 задымление локализовали на площади 20 квадратных метров, а в 03.53 ликвидировали открытое горение.
Пострадавших нет.
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МЧС РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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