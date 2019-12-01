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РИА Новости

Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу

04:17 01.12.2019 (обновлено: 05:01 01.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКоровы
Коровы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Коровы. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ассоциация полицейских-язычников Великобритании начала расследование серии ритуальных убийств животных в деревне Брамшо графства Гэмпшир, сообщает издание Times.
На протяжении последних двух недель жители деревни находили трупы животных в лесу Нью-Форест с оккультными символами. Девятнадцатого ноября в лесу нашли мертвую овцу по кличке Пушистик, она умерла от колотой раны, сообщает газета Mirror. Хозяева животного сообщили, что неизвестные оставили на трупе овцы изображения пентаграммы и перевернутого креста. Представитель полиции графства рассказал, что позднее в лесу были найдены заколотые телята и корова. Вандалы также оставили надпись "666" на дверях деревенской церкви.
Местная полиция пока не смогла найти подозреваемых. К расследованию присоединилась члены группы "Ассоциация полицейских-язычников Великобритании". Это объединение было сформировано в 2009 году из представителей полиции, придерживающихся языческих верований, и с тех пор члены ассоциации занимаются расследованиями, связанными с оккультными преступлениями.
Глава ассоциации считает, что за убийствами животных, вероятно, стоят балующиеся дети или психологически нездоровый человек, однако жители деревни стараются не покидать своими дома после наступления сумерек, сообщает издание.
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3 августа 2018, 08:00Религия и мировоззрение
"На кровь не смотреть!" Репортаж из общины последних язычников Европы
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