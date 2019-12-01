Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ассоциация полицейских-язычников Ассоциация полицейских-язычников Великобритании начала расследование серии ритуальных убийств животных в деревне Брамшо графства Гэмпшир, сообщает издание Times

На протяжении последних двух недель жители деревни находили трупы животных в лесу Нью-Форест с оккультными символами. Девятнадцатого ноября в лесу нашли мертвую овцу по кличке Пушистик, она умерла от колотой раны, сообщает газета Mirror. Хозяева животного сообщили, что неизвестные оставили на трупе овцы изображения пентаграммы и перевернутого креста. Представитель полиции графства рассказал, что позднее в лесу были найдены заколотые телята и корова. Вандалы также оставили надпись "666" на дверях деревенской церкви.

Местная полиция пока не смогла найти подозреваемых. К расследованию присоединилась члены группы "Ассоциация полицейских-язычников Великобритании". Это объединение было сформировано в 2009 году из представителей полиции, придерживающихся языческих верований, и с тех пор члены ассоциации занимаются расследованиями, связанными с оккультными преступлениями.