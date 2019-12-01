Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T03:24+0300
https://ria.ru/20191201/1561793986.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_0:10:1467:835_1036x0_80_0_0_8f2603cd18e0fb1c8e166c492ed2a537.jpg
РИА Новости

В Мексике при атаке наркокартеля убили пять боевиков

03:24 01.12.2019
378
© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Правительство мексиканского штата Коауила сообщило о ликвидации пяти человек в ходе перестрелки с предполагаемыми участниками Северо-Восточного наркокартеля, которые атаковали администрацию муниципалитета Вилья Уньон.
"Пять вооруженных граждан были убиты после того, как предполагаемые члены Северо-Восточного картеля прибыли в муниципалитет Вилья Уньон, где они расстреляли здание муниципальной администрации, а также полицейский участок", - говорится в материале издания Milenio со ссылкой на сообщение прокуратуры штата Коауила.
Борьба с наркотрафиком в Мексике
27 ноября, 09:54
Трамп хочет объявить террористами мексиканские наркокартели
По заявлениям свидетелей, преступники прибыли в городок с населением 5 тысяч жителей на семи автомобилях и открыли огонь по госучреждениям.
В результате совместной операции сил полиции, прокуратуры и армии была уничтожена часть бронированных автомобилей, из которых преступники вели огонь. На снимках в местных СМИ демонстрируются крупнокалиберные боеприпасы, изъятые в ходе операции.
320010
Обсудить 0
МексикаВ мире
Рекомендуем
Актер Леонардо Ди Каприо
Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус
Эксперт объяснил, почему не удается остановить ВИЧ в Европе
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
Прилепин рассказал об "отторжении" Донбасса от Украины
ВИЧ
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
Мальта
Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
Логотип Google
В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
Обстановка в Лондоне
СМИ рассказали, как остановили напавшего на людей на Лондонском мосту
Турецкое КПП на границе с Сирией
SANA: при взрыве на севере Сирии погибли турецкие военные
Таблетки в руке
В России расширили список сильнодействующих веществ
Сканер штрих-кода и кассовый аппарат
Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Железнодорожная станция в Донецкой области
"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
Министерство иностранных дел Греции
МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
В России в 2018 году у почти 86 тысяч человек диагностировали ВИЧ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Моряки Тихоокеанского флота спасли рыбаков в Японском море
06:56СМИ: в Сингапуре разрешили применять препарат на основе марихуаны
06:38Опубликованы изображения нового Skoda Rapid
06:33Задержанный почти на двое суток рейс с Хайнаня вылетел в Казань
06:08Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко
06:04В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
05:53Трамп выразил Джонсону соболезнования в связи с атакой в Лондоне
05:48Глава МВД Боливии попросил Мексику лишить убежища соратника Моралеса
05:41В Дубае экипаж авиакомпании Azur Air попал в ДТП по пути в аэропорт
05:38При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек
05:30Семенович рассказала о своей болезни
05:22Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая
04:41Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров
04:32В Ярославле эвакуированные после хлопка газа жильцы вернулись домой
04:19В Екатеринбурге загорелся клуб, где проводили квесты
04:17Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу
03:24В Мексике при атаке наркокартеля убили пять боевиков
03:22Эксперт заявил об усилении конкуренции между державами в Антарктике
03:16Ученые: космонавты оказались более "живучими", чем средний россиянин
03:15СМИ: на даче в Ленобласти нашли скелет пенсионерки и 324 тысячи рублей
Лента новостейМолния