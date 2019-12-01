В Мексике при атаке наркокартеля убили пять боевиков

По заявлениям свидетелей, преступники прибыли в городок с населением 5 тысяч жителей на семи автомобилях и открыли огонь по госучреждениям.

В результате совместной операции сил полиции, прокуратуры и армии была уничтожена часть бронированных автомобилей, из которых преступники вели огонь. На снимках в местных СМИ демонстрируются крупнокалиберные боеприпасы, изъятые в ходе операции.