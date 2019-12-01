Эксперт заявил об усилении конкуренции между державами в Антарктике

ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Конкуренция стран-мировых лидеров все активнее развивается в богатой полезными ископаемыми Конкуренция стран-мировых лидеров все активнее развивается в богатой полезными ископаемыми Антарктике . О том, может ли начаться добыча ресурсов в регионе, как на это повлияет изменение климата и при каких условиях человек может заселить Антарктиду, рассказал РИА Новости профессор лондонского Royal Holloway University Клаус Доддс.

В настоящее время деятельность в регионе регулируется заключенным 1 декабря 1959 года договором об Антарктике. Документ разрешает использовать Антарктиду только в мирных целях: проведение научных исследований, туризм и международное сотрудничество. Договор подписали 46 государств, 11 из которых заявляли о претензиях на части Антарктиды или оставили за собой право предъявлять такие претензии: Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили, СССР (Россия), США, ЮАР и Перу. В 1988 году была принята ограничивающая добычу конвенция по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики (CRAMRA), но после того, как ни одна страна ее не ратифицировала, документ был замещен протоколом об охране окружающей среды региона, вступившим в силу в 1991 году.

Доддс рассказал, что оценки запасов природных ресурсов в Антарктике уже проводились. Наиболее полным ученый назвал проведенное в 1974 году исследование Геологической службы США, выводы из результатов которого, однако, оказались неутешительными для желающих разрабатывать антарктические месторождения.

"Удаленность, эксплуатационные трудности и прочие проблемы для добычи нефти, газа, угля, урана, железной руды были перечислены в качестве факторов, делающих (добычу) нереалистичной, неосуществимой, не говоря уже о желательности этого. И статья седьмая протокола прямо запрещает бурение", - сказал Доддс.

Говоря о том, может ли быть пересмотрен запрет на добычу ресурсов в регионе, профессор напомнил, что еще при составлении конвенции не все страны поддержали ее положения, однако в нынешней геополитической ситуации вокруг Антарктики и при растущем интересе со стороны многих стран определенные предложения могут высказываться. Вместе с тем, ученый предположил, что снять запрет на добычу будет очень сложно.

Украина и "Протокол предусматривает возможность проведения в 2048 году обзорной конференции, но ключевые элементы документа, в частности, запрет на бурение, отменить будет непросто. Россия Китай , вероятно, наиболее открыто говорили о ресурсном потенциале (Антарктики). Россия в 2019 году на консультативных встречах представила предложения о будущем системы договора об Антарктике, которые стали поводом для обсуждения предлагаемых переговоров о сроках действия соглашения и его будущей актуальности", - сказал Доддс.

По мнению профессора, в будущем попытки расширить влияние в регионе будут осуществляться в первую очередь на море.

"Я бы внимательно следил за будущими переговорами по охраняемым морским участкам. Вокруг Южного океана будет возникать все больше противоречащих друг другу идей о том, как сохранить баланс между желанием защитить (природу) и намерением осваивать больше (так называемое ответственное освоение). Китай и Россия являются главными игроками, и я думаю, они выражали опасения в том, что охраняемые морские участки могут быть использованы странами, заявляющими права на части Антарктики, для продвижения своих ресурсных и территориальных интересов", - рассказал ученый.

Глобальное потепление, по мнению ученого, никак не облегчит и не удешевит процесс добычи полезных ископаемых в регионе и не поможет сделать сверхприбыльным какой-либо связанный с ресурсами бизнес. Вызванные климатом изменения ожидают пока только сферу рыболовства.

"Изменение климата будет происходить вне зависимости от того, что страны-участники договора будут защищать в Антарктике. Южный океан ждут изменения, и одно из них - это миграция в южные широты новых видов рыб. Криль с потеплением вод двигается к полярному континенту, Антарктический полуостров стал домом для новых видов, коренные виды (живых существ) столкнутся с давлением и конкуренцией со стороны новых прибывающих видов. Я думаю, что, к примеру, рыбаки в будущем начнут вылавливать иные виды (рыбы)", - рассказал профессор.

Объясняя свою точку зрения, он привел пример Арктики, где потепление приводит к "таянию" вечной мерзлоты и разрушению построенной на ней инфраструктуры.

"Быстрые изменения в окружающей среде не снизят производственных расходов, что доказывает опыт Арктики. Когда вечная мерзлота становится менее стабильной, это разрушительно влияет на инфраструктуру, а таяние льдов и ледников оказывает прямое влияние на человека, животных и растения. Лишь в небольшом количестве случаев меньшие объемы льда означают удешевление деятельности", - сказал Доддс.