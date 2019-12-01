В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Заражение Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.

"Наряду с распространением ВИЧ среди традиционных уязвимых для ВИЧ групп населения: наркопотребителей и мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, все чаще наблюдается заражение при половых контактах между мужчинами и женщинами (гетеросексуальных контактах). В первую половину 2019 года 58,9% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% - гомосексуальными контактами", - говорится в сообщении.

За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.

Всего в России сейчас живут более миллиона людей с ВИЧ, при этом в федеральный регистр больных ВИЧ-инфекцией внесены 896 тысяч больных, антиретровирусную терапию получают более 510 тысяч человек, уточнили в Роспотребнадзоре.

"Среди всех инфицированных ВИЧ 37% составляют женщины и 63% мужчины. За весь период регистрации ВИЧ-инфекции в Российской Федерации диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден у более 10 тысяч детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями", - подчеркнули в пресс-службе.